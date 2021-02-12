Уитни Вульф Херд, 31-летней создательнице площадки для знакомств Bumble, удалось стать наиболее молодой женщиной, заработавшей 1 миллиардов долларов.

Это случилось сразу же после первого публичного размещения акций компании на NASDAQ. Уже в рамках открытия стоимость акции увеличилась на 77 процентов. При этом Херд владеет 11,6 процентами акций Bumble, поэтому ее состояние мгновенно выросло до 1 миллиарда 600 миллионов долларов.

Главным отличием данного сервиса от других подобных порталов является тот факт, что первыми писать сообщения на нем могут лишь представительницы женского пола. Несмотря на подобное ограничение, Bumble пользуется большой популярностью у людей.