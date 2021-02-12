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Первоначальный основатель Dogecoin изо всех сил пытается смириться с недавними достижениями DOGE. Казалось бы, о чём может переживать создатель криптовалюты, о которой так или иначе знают миллионы человек? Оказывается, у Билли Маркуса есть своя история.

Заведя аккаунт на зарубежном сервисе Reddit, в тематическом (r/dogecoin – прим. discover24.ru) сабреддите Билли опубликовал открытое письмо, подписавшись «соучредителем и оригинальным создателем Dogecoin». В опубликованной статье автор представляется сообществу и рассуждает об «истинной ценности Dogecoin» на фоне кратно возросшей популярности криптовалюты.

Также Билли рассказал аудитории «свою историю Dogecoin», в которой нашлось место и любви, и ненависти; и счастью, и отчаянию. Как отмечает Маркус, свой путь DOGE начал ещё в 2013 году. Первые серьёзные трудности возникли в 2015 году, когда, как утверждает сам Билли, начались «преследования со стороны онлайн-сообщества». В этом же году основатель Dogecoin столкнулся с финансовыми трудностями и лишился работы. Столь неожиданные перемены в жизни вынудили его сделать то, о чём он неоднократно жалел позднее – продать все свои «монеты».

«Я отдал и/или продал всю «крипту» DOGE, которые у меня были еще в 2015 году. Это произошло после того, как меня уволили. Я действительно переживал за свой будущее и решил продать все монеты. В общей сложности я “заработал” на этом сумму, на за которую сегодня можно купить подержанную Honda Civic», – поделился воспоминаниями Билли Маркус с сообществом.

Рассуждая в своём послании об истинной ценности криптовалюты Dogecoin, Билли выразил недоумение по поводу обсуждения роста стоимости валюты. Он отметил, что рыночная стоимость $1 за одну монету может добавить больше сложностей. К тому же, как считает создатель Dogecoin, «истинная ценность» его творения в другом – в сформировавшемся сообществе, которое олицетворяет собой «радость, доброту, веселье и сочувствие, творчество и абсурд».

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