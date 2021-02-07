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Над российскими позициями у сирийского города Айн-Исса заметили американский беспилотный аппарат MQ-9 Reaper. Ударный дрон кружил над городом без вооружения, поэтому эксперты предположили, что он выполнял разведывательную миссию.

Не исключается, что США намерены приструнить Турцию, чьи боевики несколько распоясались на подходах к Айн-Иссе. Они беспрерывно ведут наступательные болевые действия, несмотря на то, что Россия существенно усилила военное присутствие в северной части Турции.

Некоторые эксперты вспоминают недавний эпизод с разгромом трех турецких баз на территории Сирии. Мощные удары, которые частично разрушили позиции протурецких джихадистов, наносились неизвестными. По мнению специалистов, MQ-9 Reaper причастен к этому обстрелу. Данная версия косвенно подтверждается тем фактом, что беспилотник над российскими позициями был снабжен оборудованием для целеуказания.

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