В ответ на обстрелы украинской стороны войска самопровозглашенной ДНР сперва заявили, что не намерены и дальше терпеть агрессию, а затем и нанесли мощный артиллерийский удар. В результате которого было выведено из строя несколько единиц военной техники ВСУ, а также минометы, активно использующиеся для стрельбы по объектам инфраструктуры республики. Информацию об этом представил портал «Новый день».

Украина отреагировала на этот удар традиционными обвинениями ДНР в нарушении перемирья, которое длилось с лета прошлого года.

Терпение ополченцев лопнуло, когда украинские войска начали обстреливать жилые кварталы небольшого населенного пункта в окрестностях Донецка, используя 122-миллиметровые артиллерийские орудия.

Сейчас известно, что ситуация в Донбассе накалилась до предела. Украина во всем обвиняет Россию, заявляя, что эскалация конфликта – это попытка давления со стороны Москвы, которая пытается добиться выполнения Киевом Минских соглашений.