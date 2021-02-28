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Украина считает Польшу своим союзником, но это ошибка, так как Варшава относится к жителям соседней страны пренебрежительно и компенсирует за ее счет свой комплекс неполноценности. Такой вывод сделала преподавательница Варшавского университета Ольга Гнатюк.

Она заявляет, что жители Украины в подавляющем своем большинстве демонстрируют лояльность к Польше. Кроме того, они постоянно едут сюда на заработки, причем многие остаются в стране на ПМЖ. Однако это не меняет исторически сложившегося пренебрежительного отношения к украинцам со стороны поляков.

Киев ведет дружественную политику, но, по мнению исследовательницы, это неправильный подход. Все дело в том, что Варшава «дружит» с Украиной лишь до того момента, пока это выгодно ей самой. Как только не станет выгоды, она отвернется от Киева, в союзниках у которого останется лишь далекая Литва.

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