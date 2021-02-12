Ольга Бузова, ведущая и исполнительница из РФ, опубликовала на своей страничке в «Инстаграме» пост, где призналась, что желает спеть гимн страны на каком-нибудь крупном событии.

В размещенном сообщении знаменитость отметила, что у нее появилось еще одно заветное желание – она хочет спеть гимн РФ в рамках Олимпийских игр, мирового чемпионата или Парада Победы. Бузова отметила, что ей вовсе не стыдно пойти наперекор всем тем, кто желает зла стране, не позволяя российским спортсменам представлять их родину на международных состязаниях.

Однако далеко не все подписчики поддержали идею певицы. Многие призвали ее не «позорить страну». Позднее Елена Драпеко, российский парламентарий, отметила, что Бузова недостойна исполнять государственный гимн на подобных мероприятиях.