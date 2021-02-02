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Алексей Гержик, глава Минтранса Подмосковья, сообщил, что в текущем году планируется заасфальтировать свыше 100 километров региональных дорог.

Согласно словам руководителя ведомства, за последние 7 лет на создание и улучшение дорожных полотен было потрачено около 715 миллиардов рублей, что позволило покрыть новым асфальтом свыше 866 километров пути. Значительная работа была проведена на Ярославском шоссе, где удалось расширить ряд наиболее тяжелых участков, увеличив их пропускную способность.

В нынешнем году планируется возвести 15 новых дорожных объектов, 6 из которых имеют федеральное значение, а остальные – региональное. На их постройку будет потрачено примерно 130 миллиардов рублей. Гержик отметил, что первым делом будет открыт отрезок трассы М5 «Урал», расположенный в Люберцах.

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