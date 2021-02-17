Эксперты Соединенных Штатов и НАТО не до конца представляют себе, насколько опасными для них являются российские гиперзвуковые ракеты «Циркон», сообщает портал Avia.Pro. C появлением у РФ этих боеприпасов, она больше может не опасаться американских авианосцев.

Эксперты пишут, что всего одного залпа, включающего в себя 24 этих ракеты, достаточно для уничтожения четырех авианосных групп ВМС США. При этом фрегат, с которого будут наноситься удары, может находится на большом расстоянии от авианосцев, поэтому атаковать его в ответ никто не сможет.

Точные характеристики «Циркона» не раскрываются, но эксперты неоднократно заявляли, что ракета способна поражать цели на расстоянии до 1000 км. Если даже взять официально подтвержденную на испытаниях дистанцию в 650 километров, этого окажется достаточно, чтобы нанести мощный удар по авианосцам и потопить их, даже не будучи обнаруженным.

Авианосцы Соединенных Штатов оснащены современными РЛС, но скорость в 9 Махов, развиваемая «Цирконами», не позволит этому оборудованию своевременно зафиксировать атаку.