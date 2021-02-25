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Начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров заявил, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО намеренно дестабилизируют систему безопасности в Европе. По его словам, наращивают силы сразу в нескольких странах континента, что не может не вызывать беспокойство.

В качестве примера Сидоров привел появление дополнительных военных подразделений и натовской техники в Германии, Румынии и Болгарии. Кроме того, Соединенные Штаты подписали соглашение с Польшей, по которому в этой стране вскоре появятся новые базы войск НАТО и увеличится количество военнослужащих Трансатлантического альянса.

«Данные шаги отражают текущее направление внешней политики Белого дома, ориентированной на обеспечение глобального лидерства за счёт использования фактора военной силы», — заявил Сидоров.

Он также подчеркнул, что хотя США и объясняют подобные действия обеспечением безопасности, они вызывают совсем обратный эффект и провоцируют повышение напряженности в Европе.

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