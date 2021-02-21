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Человек, который постоянно носит очки, в 8 раз реже прикасается руками к лицу. Благодаря этому он менее подвержен риску заразиться коронавирусом, заявили индийские ученые. Они отметили, что в период пандемии очки превращаются в надежный барьер для возбудителя Covid-19, не давая ему попасть на слизистую.

На идею провести исследования с людьми в очках ученых натолкнул случай. Они опрашивали более 300 пациентов с коронавирусной инфекцией и выяснили, что лишь 19 процентов зараженных постоянно ходят в очках. Эксперты решили выяснить, способен ли этот аксессуар защитить человека от патогена.

Выяснилось, что люди, которые не носят очки в среднем касаются лица 23-24 раза на протяжении 60 минут. У людей, носящих очки, вырисовалась совершенно другая ситуации. Оказалось, что они трогают лицо не больше 3 раз за тот же час. Именно поэтому риск занести инфекцию на слизистую оболочку у них существенно снижается.

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