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Стартовали комплексные испытания самоходной артиллерийской установки «Магнолия», которые планируется завершить уже в начале 2022 года. Эта САУ, сконструированная в ЦНИИ «Буревестник», создана специально для использования в экстремальных условиях. В том числе, и в арктическом регионе, важность которого для России возрастает буквально с каждым годом.

В качестве шасси для «Магнолии» конструкторы использовали гусеничный транспортер ДТ-30ПМ, обеспечивающий повышенную проходимость даже в условиях полного бездорожья. Самоходное 120-миллиметровое орудие принадлежит к семейству вооружений, в которое помимо него входят также 120-миллиметровая установка на колесном шасси «Флокс» и миномет «Дрок» калибра 82 мм.

В конструкции САО для использования в Арктике предусмотрено наличие боевого отделения с орудием, одновременно являющимся пушкой, минометом и гаубицей. Оно способно вести обстрелы на расстоянии до 10 километров

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