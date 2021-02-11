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Поверх медицинской маски нужно надевать еще одну, чтобы получить гарантированную защиту от заражения коронавирусом, заявил помощник главы Минздрава Норвегии Эспен Роструп Накстад. Он пояснил, что верхнее средство защиты надежно прижимает нижнее и не дает возбудителю Covid-19 просочиться сквозь небольшие щели.

Сообщается, что власти Норвегии увлеклись этой идеей после появления в сети фотографии американского инфекциониста Энтони Фаучи сразу в двух масках. Ученые США провели серию экспериментов и выяснили, что использование одновременно двух средств защиты действительно гораздо лучше обеспечивает защиту от коронавирусной инфекции.

Эспен Роструп Накстад заявил, что институт общественного здравоохранения Норвегии намеревается пересмотреть приведенные ранее рекомендации. Вполне вероятно, что жителям северного государства вскоре придется надевать две маски. И дело даже не в эффективности, а в том, что, по словам Накстада, используемые норвежцами СИЗ не отвечают требованиям по герметичности.

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