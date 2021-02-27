Военных из Норвегии обеспокоил факт покупки российской компанией «Трансмашхолдинг» предприятия Bergen Engines, производящего дизельные и газопоршневые силовые установки.

По мнению Столе Ульриксена, норвежского военного эксперта, данные двигатели могут пригодиться российским ВМС. Он опасается, что данная сделка может привести к тому, что секретные технологии попадут в руки люди, которые затем смогут использовать их против норвежцев.

Специалист также отметил, что российская компания после приобретения норвежского завода займется поставкой силовых агрегатов для кораблей береговой охраны Норвегии. Она также будет отвечать за техническое обслуживание двигателей и продажу запасных частей для них.