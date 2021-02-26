Неприятные воспоминания Дмитрия Нагиева об армии связаны с плохой работой тыловика, заявил ведущий телепрограммы «Место встречи» Андрей Норкин. Также он выразил свое несогласие с негативными высказываниями коллеги о воинской службе.

Норкин вспомнил одно из интервью Нагиева, в котором тот жаловался, что во время службы был вынужден есть жареную селедку. Также Дмитрий рассказал, что об армии у него остались далеко не самые хорошие воспоминания.

«В чем-то могу с Нагиевым соглашаться, с чем-то — нет. Он рассказал про то, что ели жареную селедку? Значит, тыловик у них был плохой», – заявил ведущий.

Норкин заочно ответил Нагиеву, что армия привнесла в его жизнь много полезного, однако непосредственно боевой подготовкой он на службе не занимался, так как был командиром отделения вычислителей.