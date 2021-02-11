Авианосец «Ламантин», проект которого разработала Объединенная судостроительная корпорация, получит ядерную силовую установку. Это позволит обеспечить его высокую автономность и производительность.

Глава ОСК Алексей Рахманов также заметил, что реализация данного проекта позволит России не только получить новейший боевой корабль, но и совершить серьезный технологический рывок.

По словам Рахманова, «Ламантин» сможет использовать любые авиационные системы – как те, что уже сейчас имеются в России, так и разрабатываемые перспективные комплексы. Кроме того, авианосец может быть оснащен БПЛА для использования тактики «роя дронов», обсуждаемой сегодня многими странами.

Рахманов сообщил, что процесс разработки нового российского авианосца завершен в полном объеме. Теперь остается дождаться решения командования российских ВС, которое даст старт строительству этого боевого корабля.