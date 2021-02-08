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Николай Цискаридзе, который состоит в жюри шоу «Танцы со звёздами», критически высказался насчёт работы костюмеров проекта.

Так, его критике подвергся наряд актрисы Екатерины Гусевой. Как отмечается, Екатерина выступает в паре с Евгением Папунаишвили. Гусева в последнем выпуске шоу появилась в платье, которое имело весьма длинную юбку белого цвета, а также сверкающий бирюзовый топ, украшенный атласной баской.

По словам Цискаридзе, он не полностью поддерживает, как костюмеры проекта представляют Гусеву. Он отметил, что эффектную внешность актрисы можно преподнести лучше, подобрав более подходящий образ, который подчеркнул бы всю её красоту.

При этом к мастерству исполнения у Цискаридзе претензий нет.

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