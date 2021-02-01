Массовые акции, направленные против комендантского часа, а также спровоцированные протестами беспорядки разрушили миф о Нидерландах, как о самой благополучной стране Европы. Оказалось, что идиллия отсутствует и в этом государстве, сообщает издание «Красная весна».

По словам автора публикации, ранее очень многие считали Голландию настоящим раем на земле. Местные жители наслаждаются создаваемым властями уютом, туристы любуются достопримечательностями и никто не сталкивается с какими-либо проблемами. Однако коронавирус, добравшийся до Нидерландов, внес в это благополучие свои коррективы.

Голландцы на протяжении длительного времени терпеливо сносили все новые и новые ограничения, связанные с распространением Covid. Однако введение комендантского часа стало последней каплей. Власти распорядились взимать штраф с каждого, кто выйдет на улицу после 21:00, и это требование спровоцировало бурю негодования по всей стране.

Идиллия сменилась на беспорядки с поджогами, грабежами и погромами, которых не наблюдалось в государстве с момента его основания. Помимо этого, масла в огонь подлил и глава правительства Марк Рютте, который после 10-летнего правления вдруг отправился в отставку.

Причиной отставки и Рютте, и всего правительства Нидерландов стал скандал с пособиями на детей. И-за него многие семьи, несправедливо обвиненные в мошенническом получении средств, остались без работы и крыши над головой. Также часть граждан не смогла отстоять право попечительства над собственными детьми. В результате оказалось, что произошла грубая ошибка, которая дорого стоила многим голландцам.