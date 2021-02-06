Украина не может быть привлечена к ответственности за то, что не полностью перекрыла воздушное пространство для полетов в 2014 году в восточной части страны. К такому выводу пришли члены голландского правительства, которые занимаются расследованием крушения самолета MH17.

Прежде чем вынести такое решение, эксперты провели тщательный анализ более трех десятков случаев падения самолетов над «горячими точками». Это позволило им сделать вывод, что Киев не мог знать о том, что пассажирским бортам угрожает опасность в небе над восточной частью Украины.

Точно такое же решение вынесено и по российским диспетчерам. Они, по мнению экспертов, также не могли знать, что полеты над Донбассов влекут за собой риски для пассажирских самолетов.

Напомним, что расследование по крушению малайзийского «Боинга» проводит генпрокуратура Нидерландов, возглавляющая международную следственную группу. В настоящий момент версией следствия является попадание по самолету ракеты из комплекса «Бук», который принадлежал ВС России. Предполагается, что дело будет рассмотрено по существу летом текущего года.