Пентагон пристально смотрит в небо над Восточной Европой. Это можно рассматривать как быстро прогрессирующий поворот к усилению сдерживания России на всем континенте. Речь идет о серии инициатив, которая включает в себя больше многонациональных учений, развитие наземных долгосрочных боевых действий, развертывание крылатых ракет большей дальности и средств наблюдения в стратегически важных районах. Статью об этом публикует иностранное издание National Interest, перевод предоставлен изданием discover24.ru.

25-я ударная группа ВВС смещает свой оперативный фокус с операций Центрального командования на Ближнем Востоке, поддерживающих кампании в Афганистане и против того, что осталось от ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России), на активизацию операций с ВВС США в Европе. Эти усилия включают отправку дронов MQ-9 Reaper в Румынию. Так называемые «разделенные операции» сохранят активы в центральном регионе, а другие отправят в Румынию.

«Оружейная система MQ-9 постоянно развивается, чтобы соответствовать инициативам ВВС по работе на спорных территориях и из них против почти равных противников», – говорится в отчете ВВС.

Это нововведение важно не только тем, что оно добавляет очень востребованное наблюдение с помощью беспилотников в потенциально спорных или напряженных районах Восточной Европы, но также представляет собой тактическую эволюцию беспилотника Reaper из основной контрповстанческой миссии по поддержке наблюдения за повстанцами и террористами в так называемых бесспорных областях. Теперь это платформа воздушного боя, способная внести огромный вклад в потенциально масштабную войну великих держав. Очевидно, что эффективная роль Reaper в ударах дронов по террористам указывает на техническую эффективность и точность, с которой он способен отслеживать и уничтожать вражеские цели. Эти атрибуты также могут оказаться ценными в конфликте великих держав.

Хотя Reaper нельзя назвать «незаметным», ВВС уже несколько лет развивают и меняют дрон, чтобы лучше подготовить его к сложной обстановке, если ему потребуется действовать против изощренного высокотехнологичного врага. Диапазон вооружения для Reaper значительно расширился за последние годы, включив в него ракеты класса «воздух-воздух» AIM-9X. MQ-9 Reaper в настоящее время стреляет ракетой AGM-114 Hellfire, 226-килограммовым оружием с лазерным наведением, называемым GBU-12 Paveway II, и боеприпасами Joint Direct Attack или JDAM, которые представляют собой бомбы свободного падения, разработанные с помощью GPS и инерциальной навигации.

В настоящее время ВВС эксплуатируют более 100 беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper, и в последние годы они начали оснащать платформу дополнительными топливными баками, чтобы существенно увеличить запас топлива этого беспилотника до 1,8 тыс. кг для полета дальностью 1,8 тыс. км. Обновления MQ-9 Reaper предназначены для добавления двух топливных баков на 612 килограмм топлива для увеличения работы беспилотника с 16 часов до более чем 22. Дополнительное время пребывания и объем миссии для MQ-9 Reaper могут иметь большой смысл в Восточной Европе, учитывая, насколько обширна география вдоль границы с Россией. Средства видеонаблюдения, вероятно, будут востребованы как в Северо-Восточной Европе, рядом с Прибалтикой, так и в ключевых южных регионах Восточной Европы, включая Черное море и такие страны, как Румыния.