ВМС США подтвердили, что их ударные подводные лодки класса Virginia в версии Block V станут первыми кораблями флота, на борту которых будет находиться новая гиперзвуковая ракета, разрабатывающаяся службой. Статья об этом опубликована на иностранном портала National Interest, перевод представлен изданием discover24.ru.

Вооружение Block V Virginia гиперзвуковой ракетой может помочь флоту заполнить пробел, который четыре подводных лодки с управляемыми ракетами класса Ohio оставят в общей огневой мощи сил, когда в середине этого десятилетия их начнут списывать.

Однако есть скептики. Некоторые критики ставят под сомнение план ВМС сконцентрировать значительную часть ракетных мощностей на подводных лодках. В 2020 году флот насчитывал 56 ударных подводных лодок классов Los Angeles, Seawolf и Virginia, а также атомные подводные лодки с крылатыми ракетами Ohio. Согласно текущим планам, это число упадет до 41 или 42 лодок в 2028 году.

Бюджетный запрос ВМС в размере 207 миллиардов долларов на 2021 год отрезает миллиарды, направляемые на судостроение, потенциально замедляя или даже останавливая попытки флота вырасти с 294 имеющихся кораблей до 355. Но бюджет включает 22 миллиарда долларов на исследования и разработки, миллиард из которых флот хочет потратить на так называемое оружие «быстрого глобального удара» (CPS).

CPS – гиперзвуковая крылатая ракета наземного нападения. Машина считается «гиперзвуковой», если она маневрена и может двигаться быстрее, чем скорость звука в пять раз. Такая высокая скорость делает ракету более чувствительной к движущимся целям и затрудняет ее перехват противником по сравнению с более медленными ракетами.

«Программа CPS развивает возможности ведения боевых действий, чтобы обеспечить точное и своевременное нанесение ударов в спорных условиях на надводных и подводных платформах», – поясняется в бюджетных документах ВМС.

Ракета CPS ВМС – это версия оружия, которое флот разрабатывает совместно с армией США. ВВС США также участвовали в разработке до начала 2020 года, когда они заявили о своем намерении сделать уникальную гиперзвуковую ракету для вооружения своих бомбардировщиков и истребителей.

CPS основывается на Common Hypersonic Glide Body, разработанном ВМФ и армией, плюсом идет 89-сантиметровый ускоритель. В бюджетных документах ВМФ на 2021 год говорится о намерении службы вооружить Block V Virginia новой высокоскоростной ракетой, прежде чем добавлять это оружие на надводные корабли.

Ранее военно-морской флот рассматривал возможность вооружения гиперзвуковой ракетой четырех подводных лодках класса Ohio. Но им уже более 30 лет. Их реакторы будут изношены в середине 2020-х годов, что вынудит флот вывести их из эксплуатации.

Каждая атомная подводная лодка с крылатыми ракетами содержит колоссальные 154 ячейки для ракет Tomahawk и другого оружия, что делает их, безусловно, самыми мощными кораблями во флоте для наземных атак. Четыре переоборудованных Ohio вмещают 600 из примерно 6000 ракет Tomahawk.

Военно-морской флот ожидает большого сокращения ракетных мощностей в конце 2020-х годов в результате вывода из эксплуатации Ohio. Чтобы восполнить этот пробел, служба разработала новую версию ударной подводной лодки класса Вирджиния Block V, добавив «модуль полезной нагрузки» (VPM), удлинив корпуса, разместив четыре ракетных ствола большого диаметра, каждый из которых может нести семь Tomahawk или меньшее количество более широких ракет.

Модификация VPM увеличивает ракетную мощность класса Virginia с 12 на ранних лодках до 40 в Block V и более поздних версиях. В конце 2019 года ВМС заключили контракт на 22 миллиарда долларов с производителями подводных лодок Electric Boat и Newport News на постройку девяти Block V до 2023 года. Но неожиданным шагом ВМС в своем бюджете на 2021 год был запрос только одного Block V вместо двух, как прогнозировалось ранее.

Помимо внедрения новых ракетных средств в более молодой класс судов с гораздо более длительным потенциальным сроком службы, добавление гиперзвуковых боеприпасов к Block V Virginia решает еще одну проблему. Лодки класса Ohio по внешнему виду и акустической характеристике идентичны 14 ракетным катерам ВМФ, несущим межконтинентальные баллистические ракеты с ядерными боеголовками.

Противник, наблюдающий за пуском ракеты с американской лодки, может принять его за ядерный удар. «Эти ракеты не должны запускаться с чего-либо, напоминающего атомные подводные лодки с крылатыми ракетами», – отметил в своем блоге политолог из Университета Кентукки Роберт Фарли.

Но Virginia, возможно, не лучшая платформа для наземных атак, как недавно заявили эксперты Defense News. Подводные лодки дорогие. И вражеским силам становится все легче их обнаружить. Эксперты считают, что роботизированный надводный корабль может стать лучшей платформой.