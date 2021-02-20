Испытания истребителя пятого поколения с макетами гиперзвуковых ракет, которые прошли в России на днях, продемонстрировали, насколько опасным этот самолет может быть для НАТО и Соединенных Штатов, сообщает американское издание The National Interest.

В публикации, которую перевел на русский язык портал «ПолитРоссия», отмечается, что РФ использовала в испытаниях прототип ракеты класса «воздух-поверхность». Против таких боеприпасов в Соединенных Штатах отсутствует всякая защита, что уже является серьезной угрозой. Но стоит учитывать еще и то, что Су-57 – это скоростной, маневренный и, что немаловажно, невидимый для радаров самолет.

Именно поэтому он сможет появляться из ниоткуда, выпускать ракеты, защититься от которых США просто физически не смогут, и вновь исчезать в неизвестном направлении.

Американский эксперт предположил, что Россия испытывала макеты давно анонсируемых ракет воздушного базирования «Кинжал». Он заявил, что если это так, то Соединенные Штаты действительно столкнуться с проблемами.