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Создание нового поколения гиперзвукового оружия – это первоочередная задача России на ближайшие годы, заявил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу на совещании в Минобороны. Журналисты американского издания The National Interest в связи с этим заявлением выдвинули несколько гипотез по возможному улучшению имеющихся у РФ видов вооружения.

Так, Марк Епископос предположил, что новые платформы если и будут разрабатываться, то гораздо позже. Сейчас Россия скорее всего выпустит несколько моделей, незначительно отличающихся от уже имеющихся гиперзвуковых ракет «Циркон» и «Кинжал», а также от боевых блоков «Авангард». Цель конструкторов на ближайшее время – создать линейку, от которой можно будет отталкиваться в дальнейшем.

В ближайшие десятилетия Россия может разработать и совершенно новые платформы, которые помогут ей удерживать лидерство в сфере производства гиперзвукового вооружения.

Журналист также напомнил, что РФ намеревается создать уменьшенные копии гиперзвуковых ракет «Кинжал» воздушного базирования. Не исключается, что они готовятся специально для истребителя пятого поколения МиГ-41, разработка которого успешно ведется в России.

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