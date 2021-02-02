Текущий возраст обязательного выхода на пенсию пилотов ВВС США составляет 60 лет, но есть самолеты, эксплуатирующиеся дольше. Несмотря на то, что в вооруженных силах США нет танков такого возраста, все еще находящихся на вооружении, даже в учебных целях, есть самолеты, которые достаточно стары, чтобы их можно было считать пожилыми. Однако нет никаких признаков их скорого выхода на пенсию. Статья об этом опубликовал иностранный портал National Interest, перевод статьи представлен изданием discover24.ru.

Boeing B-52 Stratofortress

Президент Дуайт Эйзенхауэр был в Овальном кабинете, менее четверти всех американских семей имели телевизор и лишь десятилетия спустя 57 Chevy стал классикой. Это был 1954 год, год, когда B-52 Stratofortress впервые поднялся в небо. За время своей длительной службы B-52 использовался для выполнения стратегических атак, непосредственной поддержки с воздуха, перехвата в воздухе, наступательных контрвоздушных и морских операций. Во время операции «Буря в пустыне» 1991 года самолет доставил 40 процентов всего оружия, сброшенного силами коалиции.

Производство Stratofortress фактически закончилось в 1962 году с общим количеством 744 экземпляра. В настоящее время в эксплуатации находятся 80 действующих самолетов B-52H, и они, вероятно, будут летать благодаря последним обновлениям до 2040-х годов. К тому времени, когда он уйдет в отставку, за штурвалом могут оказаться правнуки первых пилотов.

Lockheed C-130 Hercules

Когда армия Соединенных Штатов вступает в войну, C-130 Hercules – это то, что перемещает войска и материалы. Самолет может перевозить более 18 тыс. кг. груза, пролетая более 2,2 тыс. км. Модернизированный C-130J Super Hercules имеет еще больший диапазон – более 3,2 тыс. км.

Первый самолет C-130 был получен ВВС США в конце 1956 года, и в общей сложности 230 единиц было построено на сегодняшний день.

Boeing KC-135 Straotanker

Еще один долго летающий самолет в ВВС США – Boeing KC-135 Stratotanker, который был разработан на базе B-707, первого межконтинентального пассажирского самолета Boeing. Самолет обеспечивает базовую возможность дозаправки в воздухе для ВВС и позволяет военным США выполнять свою задачу в любой точке мира.

В общей сложности 417 оригинальных грузовых самолетов KC-135A были обновлены двигателями, которые позволят им оставаться летающими заправочными станциями для вооруженных сил США и их союзников на десятилетия вперед.

Northrop T-38 Talon

Прежде чем сегодняшние летчики попадут в F-15 Strike Eagle или F-22 Raptor, они, скорее всего, сядут за штурвал T-38 Talon. Впервые представленный в 1961 году, самолет был разработан как настоящий сверхзвуковой истребитель и теперь служит исключительно для тренировок. Самолет со стреловидным крылом отличается обтекаемым фюзеляжем и стеклянной кабиной со встроенными дисплеями авионики.

Студенты, обучающиеся по программе Advanced Joint Specialized Pilot Training, также используют T-38 Talon в пилотажных упражнениях, построении, ночном обучении, работе по приборам и навигации по пересеченной местности. Сегодня они не так известны, как истребители, на которых в конечном итоге будут летать пилоты, но это все же самолет, помогающий им сесть в следующую кабину.

Lockheed U-2 Dragon Lady

Сконструированный легендарным Кларенсом «Келли» Джонсоном Lockheed U-2 Dragon Lady впервые взлетел 1 мая 1954 года, и с тех пор предлагает ВВС наблюдение и разведку днем и ночью на большой высоте, вне зависимости от погоды.

Несмотря на все более широкое использование дронов и спутников, U-2 Dragon Lady был глазами Пентагона в небе, при выполнении миссии в недавних конфликтах над Афганистаном и Ираком.