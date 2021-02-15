Эффективность развиваемых Соединенными Штатами стелс-технологий вызывает серьезные сомнения, уверен автор публикации в издании The National Interest Майкл пек. Он отметил, что в настоящий момент развитие этих решений зашло в тупик.

По мнению эксперта, американские инженеры, работающие над технологиями «невидимости», уже не успевают за конкурентами из других стран. Поэтому создавать их для новых самолетов с каждым годом становится гораздо сложнее.

Все дело в том, что Россия, Китай и другие государства, активно развивают собственные технологии, которые позволяют обнаруживать даже самые «малозаметные» истребители и бомбардировщики. Причем делают они это гораздо быстрее США. Поэтому боевые самолеты, которые сменят F-35 и F-22 вряд ли будут «невидимее» своих предшественников.

Исходя из всего этого, Пек считает, что дальнейшая разработка стелс-технологий является бесполезной потерей времени и денег.