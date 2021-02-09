читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Заведующий нейрохирургическим отделением госпиталя для ветеранов войн №2 Владимир Герасименко указал причины возникновения болевых ощущений в спине после пробуждения.

Как указал специалист, такие боли возникают из-за того, что, когда человек спит, в позвоночнике замедляется кровообращение, а также происходит усиление гипоксии. Для того, чтобы избавиться от такой боли, следует разогреть позвоночник. При этом у некоторых людей при нагрузке и ходьбе боль будет усиливаться. Это зависит от вида имеющегося у человека остеохондроза.

Наиболее часто боли в спине возникают из-за подъёма тяжестей, поэтому Герасименко рекомендует использовать спецприспособления. Также он советует следить за своей осанкой.

У автомобилистов, как отметил специалист, боли в спине также являются частым явлением. Боли возникают из-за малоподвижного образа жизни, тряски за рулём, и иных факторов. Водителям врач советует установить поддерживающую подушку или подставку, которые формируют поясничный лордоз. Также он рекомендует делать перерывы каждые полтора-два часа, чтобы выйти из авто и сделать разминку.

Вам может понравиться

Инфекционист рассказал о главном риске вакцинации от коронавируса

Врач-инфекционист Алексей Яковлев рассказал о серьёзной ошибке, которую совершают люди, собирающиеся поставить…
  • Анна
  • 08.02.2021
  • читать 1 минуту

Минздрав предупредил о риске развития туберкулёза у переболевших коронавирусом

Минздрав России сообщил, что люди, переболевшие коронавирусом, имеют повышенный риск развития туберкулёза.…
  • Анна
  • 08.02.2021
  • читать 1 минуту

Ученые вычислили самый опасный возраст для женщин и мужчин

Международная группа ученых исследовала истории болезни нескольких тысяч мужчин и женщин из…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 февраля – переменная облачность, до -13 °C | город Мытищи: погода, 9 февраля – пасмурно, до -15 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 февраля – небольшой снег, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 февраля – облачно с прояснениями, до -9 °C | Королев: погода, 9 февраля – пасмурно, до -4 °C | Подольск: погода, 9 февраля – переменная облачность, до -15 °C | Армавир: погода, 9 февраля – пасмурно, до 9 °C |