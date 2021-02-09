Заведующий нейрохирургическим отделением госпиталя для ветеранов войн №2 Владимир Герасименко указал причины возникновения болевых ощущений в спине после пробуждения.

Как указал специалист, такие боли возникают из-за того, что, когда человек спит, в позвоночнике замедляется кровообращение, а также происходит усиление гипоксии. Для того, чтобы избавиться от такой боли, следует разогреть позвоночник. При этом у некоторых людей при нагрузке и ходьбе боль будет усиливаться. Это зависит от вида имеющегося у человека остеохондроза.

Наиболее часто боли в спине возникают из-за подъёма тяжестей, поэтому Герасименко рекомендует использовать спецприспособления. Также он советует следить за своей осанкой.

У автомобилистов, как отметил специалист, боли в спине также являются частым явлением. Боли возникают из-за малоподвижного образа жизни, тряски за рулём, и иных факторов. Водителям врач советует установить поддерживающую подушку или подставку, которые формируют поясничный лордоз. Также он рекомендует делать перерывы каждые полтора-два часа, чтобы выйти из авто и сделать разминку.