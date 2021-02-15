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Эксперты портала Avia. Pro предполагают, что после успешных полигонных испытаний беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» (первое название «Статус-6), российские конструкторы работают над созданием неядерных аналогов этого оружия.

По мнению авторов публикации, такие торпеды стали бы настоящим кошмаром для американских и натовских подводных лодок. Хватило бы буквально 10-16 часов, чтобы уничтожить все субмарины, скрывающиеся в океанских водах. Ведь при всей своей мощи, они просто физически не сумели бы защититься от аппаратов, движущихся со скоростью в 200 километров в час.

Единственной проблемой на пути к созданию такого аналога «Посейдонов» авторы статьи назвали необходимость в разработке оборудования, выявляющего подводные лодки потенциального противника. Кроме того, имеет смысл предусмотреть наличие специальной базы в морских глубинах, с которой и будут осуществляться удары по субмаринам.

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