Германии необходимо диверсифицировать поставки «голубого топлива», уверен немецкий политолог Александр Рар. Так она сможет получать его из России через «Северный поток-2», а также покупать сжиженный газ у Соединенных Штатов. Подобный вариант должен устроить все стороны.

Рар заявляет, что Европа сейчас стремится не ущемить Украину, однако в будущем газ все равно пойдет через «Северный поток-2». Все дело в том, что украинская ГТС морально устарела, а на ее модернизацию у Киева банально нет денег.

Украина неоднократно поднимала этот вопрос, однако постоянно отказывалась от средств, выделяемых на модернизацию ГТС как Россией, так и Соединенными Штатами. Все дело в том, что если взять у кого-то деньги, то придется делить и прибыль, получаемую с транзита. Киев такой подход не устраивает.

Рар также отметил, что «Северный поток-2» понадобится и в том случае, если лет через 10 начнутся поставки водорода, называемого наиболее перспективным топливом будущего.