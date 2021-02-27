Санкции в отношении России, вводимые Евросоюзом, не дают результата, а других методов воздействия в арсенале ЕС просто нет. Поэтому сейчас немецкому правительству легче разработать программу полета на Марс, чем выработать какую-то единую позицию в отношении РФ, заявил политолог из Германии Томас Егер.

По словам политического обозревателя, Россия уже давно снисходительно смотрит на санкции, которые вводит ЕС. Она сразу же объявляет их вмешательством во внутренние дела страны и продолжает вести все ту же политику в отношении Европы, что и на протяжении всех последних 7 лет.

Егер отмечает, что Евросоюз может и сменил бы свою позицию и сделал шаг навстречу России, однако препятствием к этому являются Соединенные Штаты. Их представители регулярно объявляют РФ врагом демократии. Причем приход к власти нового президента Джо Байдена ничего не изменил.

Политолог напоминает, что в ходе встречи европейского дипломата Жозепа Борреля с главой МИД РФ Сергеем Лавровым последний ясно дал понять, что расценивает любые рекомендации и особенно санкции как вмешательство во внутренние дела страны. Также Лавров назвал Европу «высокомерной».