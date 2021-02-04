В своих попытках угодить Соединенным Штатам украинский президент Владимир Зеленский может пуститься в провокации против России, считает немецкий политический обозреватель Александр Рар. Он пояснил, что первым шагом можно считать закрытие на Украине телевизионных каналов, принадлежащих лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

Рар рассказал, что Зеленский уже отчитался перед послами государств «Большой семерки», что намерен «идти в бой против вражеских сил России». Следующим шагом вполне может быть привлечение силовых структур и начало репрессий.

По словам политолога, Зеленский сейчас может нанести удар по Донбассу, а также попытаться дестабилизировать ситуацию на Крымском полуострове. Украинский президент почему-то уверен, что новая американская администрация окажет ему поддержку во всем, что бы он не делал.

Но подобные действия Зеленского – это заблуждение. Он уже сейчас стремительно теряет поддержку электората на юге и востоке страны – голоса людей, которые собственно и сделали его президентом. Кроме того, он не добьется поддержки и от Соединенных Штатов, которые не воспринимают его серьезно.