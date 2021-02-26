Вакцина российского производства «Спутник V» в скором времени может стать «хитом продаж» на международном рынке, предполагает немецкое издание Süddeutsche Zeitung. Авторы публикации отметили, что после появления результатов третьей фазы испытаний в журнале The Lancet интерес к этому препарату стремительно растет.

Так, несколько десятков стран уже не только приобрели «Спутник V», но и активно используют его для вакцинации своих граждан. Среди них и Венгрия, которая пока остается единственной страной на территории Европы, которая применяет именно эту вакцину.

Авторы заявляют, что Чехия, Хорватия и Словакия тоже проявляют интерес к «Спутнику», однако в этих государствах приобретение препарата блокируется чиновниками Минздравов, которые исповедуют «единый европейский путь».

В настоящий момент «Спутник V», который стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса, входит в тройку лучших препаратов по эффективности и безопасности.