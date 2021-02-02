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В управлении МВД по Санкт-Петербургу заявили, что в храме, расположенном в населенном пункте Парголово, неизвестный украл пожертвования прихожан.

Согласно опубликованной информации, полицейские из Выборгского района Северной столицы РФ приняли заявление о том, что из местного религиозного сооружения были украдены драгоценности из золота. Речь идет о пожертвованиях, хранившихся внутри иконы.

Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что пропажу украшений в храме заметили вчера, 1 февраля. В настоящий момент рассчитывается сумма нанесенного ущерба. Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия с целью нахождения и задержания преступника.

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