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Представители управления МВД по Москве отметили, что в центральном районе столицы неизвестный ранил ножом 54-летнего мужчину, попав ему прямо в сердце.

Согласно имеющимся сведениям, в понедельник, 1 февраля, полицейские получили сообщение о том, что в больницу попал пациент с ножевым ранением. В ходе проведенного расследования стало известно, что пострадавший поссорился с неизвестным, который в итоге ранил его неустановленным предметом.

Потерпевший в настоящее время находится в медучреждении. О его текущем состоянии пока ничего не известно. По факту случившегося было заведено уголовное дело. Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия с целью обнаружения и задержания злоумышленника.

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