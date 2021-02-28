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В последний день зимы в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, что на границе с Ираном, снова звучали взрывы. Канал Al Arabiya сообщает, что на этот раз по наземным объектам били не американские самолеты, а беспилотники неизвестного происхождения.

Все, что известно журналистам канала – это то, что беспилотные аппараты появились как будто из ниоткуда. Сразу после этого прозвучало несколько взрывов и все стихло.

Напомним, что ранее налет на провинцию Дейр-эз-Зор совершили самолеты американских ВВС. Они нанесли несколько мощных ударов, которые потом объяснили местью за действия проиранских сил на территории Ирака. Кроме того, президент США Джо Байден рассказал о разведывательных данных, согласно которым террористы планировали нападение на военнослужащих Соединенных Штатов. Налет стал превентивным ударом по ним.

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