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На модернизацию украинских ВВС придется потратить не менее полутора миллиардов долларов, заявляет пресс-служба главного военного ведомства страны. Поэтому замену имеющихся на вооружении советских истребителей на американские или европейские боевые самолеты придется отложить до лучших времен.

Сейчас украинские ВВС представлены истребителями Су-24, Су-25, Су-27 и МиГ-29. Причем это не модернизированные, а самые старые версии этих боевых самолетов, изготовленные еще при Советском Союзе.

Возможностей приобрести новые истребители Saab JAS 39 Gripen, F-15EX или F-16 Block 70/72 сейчас у Украины нет и не предвидится. Поэтому покупка этих самолетов не внесена даже в самые долгосрочные планы.

Известно, что в 2030 году советские истребители, имеющиеся на вооружении Украины, придется списывать. Но найти и купить им замену, которая бы обошлась в небольшие деньги, не представляется возможным.

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