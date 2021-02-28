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Врач-терапевт-пульмонолог Владимир Бекетов перечислил виды кашля, при которых нужно тут же обратиться к медикам.

Так, обращение за медпомощью требуется в том случае, если кашель усиливается, и при этом человеку становится труднее дышать, и он начинает хуже себя чувствовать. Следует обратиться к врачу, если кашель происходит на фоне повышенной температуры, которая сохраняется уже более пяти дней, или если вместе с кашлем появляется шум во время дыхания или выделение мокроты.

Кроме того, если кашель длится две-три недели без других симптомов, это тоже указывает на необходимость обращения за медпомощью.

Также Бекетов указал, что иногда можно вычислить болезнь, основываясь на звучании кашля. К примеру, астматический кашель сухой и приступообразный, со свистящим дыханием и выделением слизи. На коклюш укажет «лающий» кашель, который сопровождается одышкой и судорожным свистящим вдохом, а также большим количеством слизи. При насморке обычно поверхностное сухое подкашливание.

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