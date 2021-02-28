Клубника – вкусная и полезная ягода, однако в некоторых случаях она может оказаться очень вредной для здоровья. Один из пользователей китайского издания Sohu рассказал, как можно отличить ягоду, выращенную безо всяких удобрений и прочих примесей.

Он порекомендовал обратить внимание на запах. Если при выращивании клубники использовались красители, то она будет выглядеть очень ярко, однако привычного аромата покупатель просто не почувствует.

Также пользователь предостерег от приобретения слишком крупных ягод. Он отметил, что в подавляющем большинстве случаев большие размеры достигаются введением гормональных препаратов. Клубника с ними из вкусного лакомства превращается во вредный и даже опасный для организма продукт.

Листья на верхушке ягод тоже могут многое о них рассказать. Так ярко-изумрудный цвет говорит о том, что клубнику собирали непосредственно перед продажей. Если же он разбавлен темными оттенками, то ягоду нельзя назвать свежей.