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Аналитики сервиса OneTwoTrip рассказали о наиболее дорогих билетах на самолёт и поезд, купленных в первый месяц нового года.

Так, среди всех билетов на поезд наиболее дорогим является поездка из Санкт-Петербурга в Москву. Путешественнику пришлось выложить за этот билет около 29 тысяч рублей. Немногим меньше вышла поездка другому путешественнику, который следовал в Санкт-Петербург из Москвы. Ему пришлось отдать за билет 25,9 тысячи рублей. Третью позицию в данном рейтинге занял маршрут в Сургут из Краснодара – покупателю билета пришлось отдать 23,4 тысячи рублей.

Авиабилеты обошлись туристам значительно дороже. Так, за перелёт из Москвы в Канкун и обратно покупателю пришлось выложить более полумиллиона рублей – а именно, 502 тысячи рублей. Перелёт Москва – Мале и обратно другому путешественнику обошёлся немногим дешевле – он отдал 469 тысяч рублей. Третье место у авиабилета в Дубай – 354 тысячи рублей.

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