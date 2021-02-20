Денис Проценко, главврач медучреждения в Коммунарке, объяснил, к чему может привести нежелание носить медицинские маски после получения первой дозы препарата от коронавируса.

Согласно его словам, в этом случае возникает риск заражения коронавирусной инфекцией. Уже зафиксировано несколько случаев заболевания у людей, сделавших первую инъекцию препарата. При этом болезнь у них протекала точно так же, как у пациентов, не прошедших вакцинацию. Проценко напомнил, что после первой дозы иммунитет у человека не образуется сразу же, поэтому не следует забывать о соблюдении социальной дистанции и ношении СИЗ.

Медик добавил, что у всех работников медицинского учреждения, каждый месяц проверяют показатель иммуноглобулина G и M в организме. У него данные значения уменьшились в конце прошлого года, поэтому он решил привиться от COVID-19.