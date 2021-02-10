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Эксперты по банковским системам назвали два повода для блокировки платежной карты после звонка от мошенников. Прибегать к этой процедуре защиты необходимо, если человек сам раскрыл звонившему все данные карты либо если еще до звонка на телефон пришло сообщение с кодом для подтверждения списания денег.

Эксперт Михаил Костиков, представляющий компанию Positive Technologies, рассказал, что если приходит смс, значит в распоряжении мошенника каким-то образом оказались данные карты. К примеру, трехзначный код, указанный на обратной ее стороне. В этой ситуации необходимо срочно заблокировать карточку, чтобы избежать потери денег.

Если клиент банка в разговоре с мошенником передал ему данные карты, имеет смысл сразу же связаться с банковским учреждением и сообщить о звонке. Также желательно передать банку номер телефона звонившего. После этого служба безопасности учреждения сама заблокирует карту и сделает все возможное, чтобы вычислить злоумышленника.

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