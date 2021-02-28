Специалисты Гарвардского университета рассказали о том, какой именно продукт способствует росту жира в области живота.

Как сообщается, этим продуктом является сладкая газировка. По словам врача Луизы Вайзман, частое употребление сладкой газированной воды приведёт к быстрому росту жировой прослойки на животе. При этом избавиться от этого жира, просто отказавшись от газировки, не удастся – придётся ещё и ежедневно заниматься физическими нагрузками.

В эксперименте было задействовано около 2500 добровольцев. У них при помощи компьютерной томографии измерялся уровень абдоминального жира. В ходе эксперимента было подтверждено, что у людей, которые выпивали сладкие напитки на регулярной основе, уровень жира в области живота был в среднем на 10% больше по сравнению с теми, кто не пил эти напитки.