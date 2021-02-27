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Сервис «Работа.ру» нашёл наиболее высокооплачиваемую должность, которая подходит для соискателей любого возраста, в том числе и пенсионного.

Как указывается, это должность менеджера по телефонным продажам. В рамках этой должности требуется проводить обзвон владельцев автомобилей с приглашением пройти бесплатную диагностику авто. Как уточняется, соответствующая база предоставляется. Опыт работы не важен – обучение также предоставляется. Заработать на этой должности можно до 180 тысяч рублей за месяц.

До 100 тысяч рублей может заработать медсестра в столичном медцентре. Для получения должности нужно иметь среднее/высшее профессиональное образование, навыки работы, сертификат «Сестринское дело».

Также имеется вакансия для семейной пары. От них потребуется выполнение разнообразной работы в загородном доме. Зарплата здесь составляет до 120 тысяч рублей.

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