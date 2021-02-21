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Решение Министерства образования Болгарии о введении в школы уроков «патриотического воспитания» вызвало неоднозначную реакцию жителей страны. Одни поддерживают ведомство, повторяя избитую фразу «если хочешь мира, готовься к войне», а другие считают решение абсолютно необоснованным.

Болгарское издание «Факты» пишет, что патриотизм, построенный на разговорах о многочисленных врагах вокруг и «славных болгарских воинах» вряд ли может привести к чему-то хорошему. И уж точно не заточен на поддержание мира.

Публикацию в издании пользователи сети восприняли по разному. Так, читатель под ником Последний Софиянец вспомнил, что раньше в школах была такая дисциплина, как начальная военподготовка, на которой и мальчики, и девочки учились собирать и разбирать автоматы, а также ездили на стрельбы. Пользователь Трьстика высказал свое отношение к новой программе одной короткой фразой:

«Я НАТО присягу не давал!»

Поддержал решение Минобразования читатель Джоко. Он написал в комментариях, что к войне готовятся США и Россия. Болгарская же молодежь не в состоянии раздобыть себе воду и еду в полевых условиях, где нет КФС и «Макдональдса». Пользователь также назвал болгарских школьников «пушечным мясом для колы, интернета и чипсов».

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