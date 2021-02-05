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Многоцелевая управляемая ракета с рабочим название «Изделие 305» поможет российскому вертолету Ми-28НМ «гонять американский «Апач» в любое время дня и ночи, заявляют авторы издания The National Interest. Они отмечают также, что военнослужащие ВВС США уже забеспокоились из-за появления у РФ нового боеприпаса.

Эксперты рассказали, что ракета функционирует по принципу «выстрелил и забыл», а также обеспечивает точное поражение целей в любое время суток. Она обнаруживает как воздушные мишени, начиная от громоздких бомбардировщиков и заканчивая компактными беспилотниками, а также наземные – танки и бронемашины с выключенными силовыми агрегатами. При этом ее неоспоримыми достоинствами являются сравнительно небольшой вес и размеры.

Военнослужащие США прямо заявляют о том, что российский «Ночной охотник», вооруженный «изделием» 305, превращается в настоящего «убийцу» топливозаправщиков и транспортных самолетов. Впрочем, теперь ему вполне по силам уничтожить и истребитель.

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