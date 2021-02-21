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Учения польской армии, которая проиграла сама себе в симуляции войны с Россией, привлекли внимание Запада. Эксперты американского издания The National Interest даже заявили, что Польша – это слабое звено Североатлантического альянса, из-за которого Россия не просто победит, а «разорвет» НАТО в случае вооруженного столкновения.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», рассказывают, что в распоряжении РФ имеются тяжелые танки Т-90 и модернизированные Т-72Б3М, огромное разнообразие видов другой бронетехники. А ведь еще есть и системы ПРО и ПВО, самоходные артиллерийские установки, оборудование для радиоэлектронной борьбы, мощная авиация. Против такого арсенала Польше не выстоять и недели.

Чтобы не допустить сокрушительного поражения, Североатлантический альянс просто обязан оснастить Польшу новейшим вооружением и техникой, а также принимать активное участие в обучении военнослужащих и налаживании грамотной логистики.

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