Почти 70 лет оборонно-промышленный комплекс Советского Союза демонстрировал разработки на уровне западных производителей. В некоторых случаях предлагались даже более дешевые, инновационные и эффективные системы. Однако бывали и провальные сборки самолетов и кораблей, которые едва справлялись со своими функциями.

Ни одно оружие не могло отменить распад СССР, но границы могли выглядеть иначе. Сочетание технологий и человеческого фактора в войне, в том числе доктрины и организации, сложный процесс. Создание изолированных систем влияет на то, как нация может защищать себя в дальнейшем.

Часто от определенного оружия отказываются по уважительным причинам. События влияют на то, какие интересы и потребности являются для нации первоочередными, что куда важнее славы и престижа. Если говорить об СССР, супер-оружие зачастую оставалось в границах воображения, как самого СССР, так и его врагов. Статью об оружие представил иностранный журнал National Interest, перевод представлен изданием discover24.ru.

Линкор класса «Советский Союз»

В период между войнами СССР изучал варианты восстановления флота. В царской России флот был относительно современным и мощным, но русско-японский конфликт привел к серьезному отставанию от показателей Запада. Революция привела к подрыву промышленности и флота непосредственно.

В конце 30-х годов прошлого столетия экономика страны смогла оправиться, поэтому перед Сталиным возник вопрос создания программы военно-морского строительства. Линкоры класса «Советский Союз» были частью амбициозного плана по приобретению линейных крейсеров и авианосцев. Базой должен был стать итальянский класс Littorio. Планировалось, что линкоры «Советский союз» будут иметь водоизмещение около 60 тыс. тонн, на борту будет располагаться девять 40-сантиметровых орудий, а максимальная скорость составит 28 узлов. Такой линкор мог составлять конкуренцию самым мощным кораблям в мире, хотя отсутствие нужного опыта могло привести к проблемам в бою.

Закладка четырех из 16 запланированных линкоров состоялась в период с 1938 по 1940 год. Строительство велось в Ленинграде, Николаеве (на Черном море) и Молотовске (на Белом море). Один из линкоров был забракован в 1940 году. Строительство оставшихся трех было приостановлено из-за начала войны, хотя планы по завершению оставались. Однако корабли так и не вышли на воду.

На строительство кораблей потребовались огромные вложения госсредств. Если бы строительство запустили раньше, СССР мог потерять серьезные деньги, пустив их всего на три корабля, которые бы не вышли в море. Использование этих средств в военных целях принесло бы больший успех, чем строительство кораблей.

Авианосцы класса «Орел» и «Ульяновск»

СССР сосредоточился на изучении авиационного строительства после революции. Но и эту сферу ждали те же проблемы, что и кораблестроительство. Однако война внесла свои коррективы, и советские власти предприняли более скромные усилия при строительстве авианосца. Вертолетоносцы класса «Москва» появились у армии в середине 60-х годов. В 70-х и 80-х на службу заступила авианосцы класса «Киев».

С дальнейшим направлением было сложно определиться. Кто-то настаивал на последовательном улучшении, кто-то считал что нужно сделать качественный скачок (гипотетический проект «Орел»). ВМС СССР выбрали последовательный путь. Классу «Киев» были предложены улучшения. Впоследствии появился проект «Кузнецов». Это средние и большие авианосцы, снабженные трамплинами для старта.

Планировалось, что на смену «Ульяновску» придет «Кузнецов». Водоизмещение класса составляло более 80 тыс. тонн, на борту была атомная электростанция. «Ульяновск» был первым конкурентом американским разработкам. Хотя на нем присутствовал трамплин, имелась и катапульта, с которой можно было запускать ударные истребители и самолеты раннего предупреждения. Это уровняло его показатели с американскими современниками. У СССР впервые появился авианосец, который мог вести наступательные действия по всему миру.

Однако, как и в других случаях, в ход работы вмешались внешние обстоятельства. Холодная война закончилась, СССР распался. Единственный построенный «Ульяновск» так и не вышел в море.

Последовательный подход имел определенные бонусы, но отказ от качественного скачка привел к отсутствию разработки систем, которые могли бы предложить такую же уверенность, как ВМС США.

Межвоенный тяжелый бомбардировщик

Хотя советские ВВС не были лучшими по части стратегических бомбардировщиков в период Второй мировой войны, в период «холодной» СССР экспериментировал с дальними бомбардировщиками, снабженными четырьмя моторами. В начале войны СССР предоставил на вооружение самое большое число подобных самолетов, которые в большинстве своем были ТБ-3.

Перед началом войны СССР выбрал Пе-8, бомбардировщик, который можно сопоставить с Avro Lancaster и Boeing B-17. Пе-8 не отличался такими же показателями как данные самолеты. В основном причиной были проблемы со строительством и поставками. Однако, на стадии разработки у советских ВВС были грандиозные проекты. Одним из них стал тяжелый бомбардировщик К-7. Однако во время восьмого испытательного полета самолет разбился, унеся в могилу жизни 14 человек.

Куда более многообещающими были разработки ТБ-3/АНТ-20/ТБ-6, которые представляли собой чудовищные самолеты с как минимум шестью двигателями. Тяжелое вооружение приводило к снижению скорости и маневренности. Предполагалось, что бомбардировщики могут самостоятельно защищать себя от преследователей.

Транспортный АНТ-20 был оснащен восьмеркой двигателей, мог перевозить 72 пассажира. Однако прототип потерпел крушение в Подмосковье, что обернулось гибелью 45 человек. АНТ-26 предлагалось оснастить 12 двигателями и бомбами на 15 тыс. килограмм, что превышало показатели В-29.

Однако свет увидели лишь прототипы. Если бы СССР занялся этим вопросом всерьез, развитие тактической авиации бы серьезно пострадало. Дополнительно был бы создан отток ресурсов от сухопутных войск Красной Армии. С огромными АНТ-26, скорее всего, легко бы расправлялись немецкие перехватчики. В отличие от западных стран у СССР не был времени и ресурсов на разработку дорогостоящих стратегических бомбардировщиков, важно было работать в поле боя. Скорее всего, выбор другого пути не позволил бы СССР противостоять наступлению Германии.

Сверхтяжелый танк Ту-42

Танковые конструкции СССР и Германии в 30-е годы были схожими. Все дело в том, что немецкие специалисты обучались в Казанском танковом училище. Сотрудничество стран в авиационной области началось в 20-х годах, также совместно изучалась бронетехника и химическое оружие. К моменту, когда сотрудничество сошло на нет, у немцев уже были новаторские идеи бронетехнологий и их применения.

Строительство «сверхтяжелых» танков рассматривалось несколькими странами в период между войнами. Предполагалось, что по сравнению со стандартным танком, такая разработка имела бы в три-четыре раза больший вес. Один из немецких инженеров Эдвард Гротте разрабатывал сверхтяжелые конструкции для обеих стран. Одним из наиболее интересных проектов, который был предложен СССР, стал Т-42, весивший 100 тонн, имевший три башни и развивавший скорость 24 км/ч.

Т-42, экипаж которого составлял бы 14-15 человек, так и не дошел до стадии прототипа. Однако в военных кругах разработку оценили. Среди других проектов, которые были более реалистичными, стоит выделить: Т-35, Т-100, СМК, КВ-4 и КВ-5. Лишь Т-35 дошел до стадии производства. Танк массой 45 тонн с пятью башнями. Однако почти все из 61 машины были потеряны на первых этапах Второй мировой войны. Чаще всего проблемой становились механические неисправности или побег экипажа.

Ту-42 был слишком тяжелым, дорогим и медленным, что не позволяло ему рассчитывать на серийное производство. Если бы СССР настоял на реализации проекта, скорее всего в боях против Японии, Финляндии и Германии выстоять бы не удалось.

Сухой Т-4

Многие бомбардировщики СССР были аналогами американских разработок. Ту-4 – копия В-29. Он стал ответом на B-70 Valkyrie. Данный массивный бомбардировщик отличался быстротой и большой высотой полета. Т-4 во многом превзошел границы промышленности СССР.

Его скорость должна была составлять 3 Маха. Визуально и по своим возможностям Т-4 напоминал B-70. Однако Т-4 также рассматривался как тактическое судно, в частности, предполагалось его использование для разведки и доставки противокорабельных ракет. Т-4, снабженный противокорабельными ракетами Х-22, действительно пугающая перспектива.

Однако СССР не удалось довести машину до производства. Советская авиационная промышленность просто не обладала необходимыми ресурсами для достижения заявленных параметров. Кроме того, у Т-4 были те же проблемы, что и у В-70 в плане перехвата и ЗРК.

Однако у Т-4 появился преемник – Ту-160 с поворотным крылом. Было построено 35 машин, спустя почти десять лет от даты предполагаемого запуска Т-4.

Желание воплотить проект в жизнь могло стоить СССР большей части тактического воздушного флота. Однако появился бы сверхзвуковой бомбардировщик высокого уровня, предназначенный (частично) для доставки противокорабельных ракет. Авиационным группам США стало бы сложнее защищаться. Появление Ту-22М, меньшего по размеру бомбардировщика меньшей дальности еще больше бы увеличило проблемы. Производство Т-4 могло привести к изменениям в закупках США, с потенциально большим вниманием к B-1A и стратегическим перехватчикам. Несмотря на дорогое обслуживание, частично Т-4 мог пережить развал СССР и остаться на службе у России.

Заключение

Советские военные сочетали грандиозное видение и глобальные устремления с оборонно-промышленной базой, имевшей серьезные ограничения. В некоторых случаях эти ограничения приводили к созданию настоящей «конфетки», какой стали Т-34 и МиГ-21. В других случаях ограничения не позволили случиться катастрофе, как в случае с гигантскими тяжелыми бомбардировщиками, огромными линкорами и гигантскими танками межвоенного периода.