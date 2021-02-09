Цель президента Трампа заключалась в том, чтобы Европа взяла на себя больше ответственности за собственную оборону. Но она может не увенчаться успехом. Потому что, если самые передовые истребители Германии даже не могут летать, то как США могут отказаться от своих европейских военных обязательств, не подрывая западный альянс безопасности? Статью об этом публикует иностранный журнал National Interest, перевод представлен изданием discover24.ru.

Немецкий журнал Spiegel недавно сообщил, что большая часть 128 истребителей Eurofighter Typhoon ВВС Германии не готова к полетам. Фактически, только около десяти самолетов можно эксплуатировать, подчеркивает Spiegel. Это вызывает сомнения в способности Германии выполнять свои обязательства по обороне НАТО.

«Проблема сложная», – утверждает статья Spiegel. «Проще говоря, у всех истребителей Eurofighter есть датчик на крыльях, который обнаруживает вражеские самолеты или атаки и предупреждает пилота. Примерно полгода назад было обнаружено, что он перестает правильно охлаждаться, поскольку является центральным элементом системы самозащиты и должен быть активен во всех оперативных полетах. В результате количество действующих реактивных самолетов уменьшается.

Кроме того, «хотя техники могли заменять дефектные датчики на крыльях, им требовалась специальная запчасть для герметизации контура охлаждения. Однако доступа ней на данный момент нет. Производитель все распродал».

Typhoon, который совершил первый полет в 1994 году, является продуктом многонационального сотрудничества Великобритании, Германии, Италии и Испании. Typhoon больше похож на истребитель ближнего боя, чем на самолеты-невидимки, такие как американские F-22 и F-35. Typhoon используется военно-воздушными силами этих четырех европейских стран (Австрия отказалась от своих к 2020 году). Есть заказы от нескольких стран Персидского залива, включая Саудовскую Аравию.

Но, по мнению Spiegel, Германия не до конца понимает истинное положение оперативной готовности машин. «ВВС считает все допущенные до полетов реактивные истребители Eurofighter как готовые к бою. Однако в это число включаются машины с неработающей системой самозащиты. Они могут использоваться с манекенами на крыльях для тренировочных полетов или маневров. Реальные миссии, такие как наблюдение за воздушным пространством на восточной окраине НАТО, с этими самолетами невозможны».

Если эти сообщения правдивы, то это определенно беспокоит Германию. Но для Америки это тоже проблема. Администрация Трампа ясно дала понять, что хочет, чтобы Европа взяла на себя большую долю собственной защиты, вместо того, чтобы полагаться на США. Есть признаки того, что Европа начинает понемногу осознавать всю сложность проблемы.

Правда, у американских военных были свои неполадки с самолетами. Совсем недавно был заложен бомбардировщик B-1. Но даже если у отдельной модели самолета, такой как F-22, есть проблемы с пилотами, которые теряют сознание из-за недостатка кислорода, это все равно оставляет тысячи американских военных самолетов для восполнения недостатка. Typhoon – основа авиации Германии.

Германия также является экономическим центром Европы, и сказать, что у нее сильные военные традиции, было бы преуменьшением, даже если большинство ее нынешних жителей предпочли бы забыть о них. Если на немцев нельзя положиться в плане содержания военно-воздушных сил, то на кого можно? Особенно сейчас, когда Британия, которая наряду с Францией является ведущей военной державой в Европе, может в условиях Brexit с меньшей вероятностью участвовать в общей европейской обороне.

Дело в том, что Германия – это стержень Европы, а Европа – то, что держит Россию в узде. Америке будет трудно отказаться от европейской обороны, если страны не смогут содержать собственные военно-воздушные силы. Европа также не может заявить о реальной угрозе для защиты своих интересов, если ее самолеты не могут летать.