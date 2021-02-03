В информагентстве The National Interest сообщили, что в ближайшее десятилетие американские вооруженные силы могут получить супероружие, работающее на основе термоядерных реакторов.

Около двух лет назад отдел NAWCAD американских ВВС зарегистрировал несколько необычных патентов, способных в теории привести к настоящей революции в области боевой авиации. Основным изобретением является генератор электромагнитного поля, способный выделять огромное количество энергии. Он должен будет позволить США создавать сверхбыстрые «летающие тарелки».

Хоть эти изобретения и кажутся фантастическими, однако Пентагон считает их перспективными, вложив в развитие этих технологий примерно полмиллиона долларов. Первым делом специалисты собираются разработать эффективный вариант термоядерного реактора, который станет источником энергии для нового вооружения.