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В информагентстве The National Interest сообщили, что в ближайшее десятилетие американские вооруженные силы могут получить супероружие, работающее на основе термоядерных реакторов.

Около двух лет назад отдел NAWCAD американских ВВС зарегистрировал несколько необычных патентов, способных в теории привести к настоящей революции в области боевой авиации. Основным изобретением является генератор электромагнитного поля, способный выделять огромное количество энергии. Он должен будет позволить США создавать сверхбыстрые «летающие тарелки».

Хоть эти изобретения и кажутся фантастическими, однако Пентагон считает их перспективными, вложив в развитие этих технологий примерно полмиллиона долларов. Первым делом специалисты собираются разработать эффективный вариант термоядерного реактора, который станет источником энергии для нового вооружения.

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