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Украинские танки Т-84 доставили на полигон Юма в штате Аризона для обучения американских военнослужащих, а также для испытаний собственной техники, считает автор издания The National Interest Питер Сучиу. По его словам, советская техника неоднократно попадала именно на этот полигон, чтобы солдаты смогли ознакомиться с ее платформами.

Эксперт рассказал, что Т-84 представляет собой значительно улучшенную версию советского танка Т-80. Помимо 122-миллиметровой пушки, он способен вести огонь управляемыми противотанковыми ракетами 9К119М. Для уничтожения живой силы противника применяется сразу два пулемета калибра 12,7 и 7,62 мм.

Сучиу также отметил, что боевая машина надежно защищена прочной броней и блоками активной защиты. Также она представляет собой весьма мощную технику благодаря 1200-сильном дизельному двигателю.

По мнению эксперта, Соединенные Штаты получили танк по контракту с Украиной, однако в этом случае остается непонятным, почему на полигон Юма доставили лишь одну такую машину.

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