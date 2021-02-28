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В издании ТАСС, сославшись на собственный источник в ОПК, отметили, что на судостроительном предприятии «Залив», расположенном в Керчи, принялись за создание корпусов 2-х десантных кораблей.

Согласно словам собеседника информационного агентства, строительство корпусов осуществляется с использованием опыта, который удалось получить во время создания вертолетоносцев типа «Мистраль», в прошлом заказанных РФ у Франции. Кормовые элементы этих «десантников» создавались на Балтийской верфи.

Что касается создаваемых в Керчи кораблей, то каждый из них будет иметь водоизмещение в размере 30 000 тонн. Один вертолетоносец сможет перевозить до шестнадцати вертолетов и одной тысячи морских пехотинцев. В нем также появится док, где можно будет хранить до 4-х десантных катеров. Судна передадут на вооружение российскому флоту к 2027 году.

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