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На выставке вооружений IDEX 2021, которая пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) 21-25 февраля российский концерн «Алмаз» представит ЗРС повышенной дальности «Антей-4000». По словам пресс-службы предприятия, это будет первое появление данной системы на международном рынке.

«Антей-4000» разработан специально для защиты для нападения с воздуха военных, административных, промышленных и гражданских объектов. Производители сумели добиться увеличения скорости стрельбы, а также увеличить высоту и дальность полета ракет. Кроме того, зенитно-ракетную систему установили на гусеничное шасси, благодаря чему она может эффективно использоваться даже в условиях полного бездорожья.

Россия намерена принять весьма активное участие в международной выставке. На ней будет представлено множество новых и модернизированных образцов оружия. К примеру, на IDEX 2021 участникам покажут комплекс «Стрела», который был обновлен с учетом современных стандартов и переименован в «Сосну».

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